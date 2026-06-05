勤務していた熊本県大津町の保育園で、園児2人に性的な行為をしたとして罪に問われていた男に、懲役6年の判決です。 元保育士の林信彦被告（54）は、2018年から2022年までの間に、当時担当していた園児の女の子2人に対し、園内で複数回、性的な行為をした罪に問われていました。 林被告は、裁判で起訴内容を認めていて、逮捕当時、警察の調べに対し「性的な欲望を我慢できなかった」と話していたということです。 6月5日の判決