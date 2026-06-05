「広島−オリックス」（５日、マツダスタジアム）オリックスの西川龍馬外野手がかつてのチームメートと旧交を温めた。グラウンドに出ると、新井監督と笑顔で話し、坂倉とも談笑。小園、矢野らに囲まれ、大盛りとは２ショットで記念撮影する場面もあった。西川は２０１５年度ドラフト５位で王子から広島に入団し、２０１６年からのリーグ３連覇に貢献。２０２３年オフに国内ＦＡ権を行使して、オリックスに移籍している。