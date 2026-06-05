京都・祇園祭の山鉾巡行。今年のお稚児さんが決まりました。 今年の長刀鉾のお稚児さんに選ばれたのは、ノートルダム学院小学校3年の長谷航太郎さん（8）です。 またお稚児さんを補佐する禿（かむろ）には、ノートルダム学院小学校4年の長谷恭佑さん（9）と築地啓太さん（9）が選ばれました。 お稚児さんは厄払いを行う「神の使い」とされ、祭りのハイライト・山鉾巡行の先頭を行く長刀鉾に乗り、注連縄（