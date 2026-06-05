ラジオNIKKEIが5日、公式サイトとSNSを更新。停電の影響による“2分”の無音について謝罪した。【番組カット】4年ぶりに『モヤさま』への参戦を果たした大江麻理子（2023年）発表で「【お詫び】停電の影響による無音について」と題し、「短波放送でお聴きのみなさんにお詫びを申し上げます。さきほど午後2時10分ころ、送信所エリアにおける停電の影響により、地上波放送が2分ほど無音になる事象が発生しました」と説明。「ご不