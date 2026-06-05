現役引退の記者会見で花束を受け取るテコンドーの山田美諭（右）＝5日、東京都新宿区2021年の東京五輪テコンドー女子49キロ級5位の山田美諭（32）＝城北信用金庫＝が5日、東京都内で引退記者会見に臨み「五輪でメダルを取れなかった悔しさはあるが、必死にやってきた。すっきりしている」と涙と笑みを浮かべた。今後は所属先のスポーツ部門のマネジャーとしてアスリートを支える。中学1年で競技を始め、18年ジャカルタ・アジア