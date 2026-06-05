モナコは全24戦（今季は中東情勢の悪化でバーレーンGPとサウジアラビアGPが開催中止となり全22戦）のなかで、極めて特殊なグランプリだ。もちろん、これほどまでに煌（きら）びやかで格式の高い街中を走るレースもなければ、これほどまでにガードレールに囲まれた狭いコースもない。しかし最も特殊なのは、その速度域だ。アストンマーティン・ホンダにとってモナコは数少ない入賞のチャンスphoto by BOOZY100km/h以下の低