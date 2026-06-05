年収3000万円と聞くと、収入が多く、手元に残るお金も十分にあると感じる人は多いでしょう。しかし、実際に自由に使える金額は、会社員として給与を受け取る場合と、経営者として会社を運営する場合で考え方が異なります。 本記事では、同じ年収3000万円でも会社員と経営者で手元に残るお金がどう変わるのかについて解説します。 年収3000万円でも会社員と経営者ではお金の残り方が違う まず押さえたいのは、「年