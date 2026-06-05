ゴミ清掃員としても活躍するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（４９）が４日に自身のＸを更新。渋谷区が公共のごみ箱を設置する方針であることに言及した。渋谷区では、ごみの「ポイ捨て」への対策を強化。「ポイ捨て」をした人に対して罰則として２０００円の過料を徴収するほか、ごみ箱未設置の飲食店などにも５万円の過料を徴収する。また、今後区が主体となって公共のごみ箱を整備する方針だという。ニュースに触