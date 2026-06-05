【モデルプレス＝2026/06/05】歌舞伎俳優の市川團子が5日、都内で開催されたスーパー歌舞伎『もののけ姫』製作発表記者会見に出席。アシタカ役を務めることへの心境を語った。【写真】香川照之の長男、美男子和服姿◆市川團子「もののけ姫」への出演は「正直怖さもあります」アシタカを演じる團子は、「『もののけ姫』という作品は、国内外でも本当に人気で、ジブリの代表作でもある、本当に魅力的な作品でございます。この二つの