TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、日本で休日を満喫した。ヨンジュンは最近、自身のインスタグラムに「day off」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本を満喫！公開された写真には、日本でリラックスした時間を過ごすヨンジュンの姿が収められている。東京タワーを背景に笑顔で両手を広げる姿や、新幹線の車内で移動中のひとときを過ごす様子など、自然体な魅力でフ