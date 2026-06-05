名古屋・大須で25年以上愛されるブラジル料理店「オッソブラジル」。名物の鶏の丸焼きを求めて国境を越えて多くの人が集まり、多国籍グルメの街・大須を象徴する存在となっています。 ■世界各国のグルメが集まる大須 大須商店街の「東仁王門通」は、世界各国のグルメが楽しめるグルメスポットです。ベトナム料理やインド・ネパール料理、タイ料理、イタリアンなど、およそ300メートルの通りに10カ国もの