ダメージの大きい敗戦だ。2026年6月4日のDeNA戦（横浜）で終盤に救援陣が踏ん張れず、7点差をひっくり返される大逆転負け。今季初の同一カード3連勝はならず、借金12の最下位に低迷している。4度の5連敗と悪い流れに歯止めをかけられず相手エースの東克樹に対し、初回に佐藤直樹がプロ入り初の先頭打者アーチ、浅村栄斗、マッカスカーの適時打などで4点を先制。8回にも佐藤が1死満塁から左中間へ走者一掃の適時二塁打で突き放した