昭和35年創業、大須を代表する老舗洋食店「キッチントーキョー」。映画館が立ち並び、“万ブラ”でにぎわった時代から、街の変化とともに愛され続けてきました。 ■老舗洋食の名物「煮込みハンバーグ」 大須本通にある、コック帽のキャラクターで親しまれる「キッチントーキョー」。看板メニューは、トロトロの半熟卵と濃厚なデミグラスソースが自慢の「煮込みハン