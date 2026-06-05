寿司チェーンのかっぱ寿司は、夏季限定デザート「かき氷」6品を2026年6月11日から全国のかっぱ寿司店舗(一部改装中店舗を除く)で販売する。店内飲食限定で提供し、いちご･白桃･ブルーハワイの3フレーバーを、それぞれ「かき氷&バニラアイス」と「ちょこっとかき氷」の2スタイルで展開する。【かき氷６種の画像はこちら】「かき氷&バニラアイス」は器の底にバニラアイスを入れ、その上にかき氷を重ねたパフェ仕立ての商品。