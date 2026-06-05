◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）メジャー大会の２０２１年ＪＬＰＧＡツアー選手権リコーカップ優勝の三ヶ島かな（ランテック）は４バーディー、２ボギーの７０で回り、首位タイでスタートした。三ヶ島は２週前のブリヂストンレディス第２ラウンドの４番パー４で、まさかの５パットを喫した。プロは３パットが大きなミスで、４パットはほぼない。「