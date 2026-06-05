阪神・村上頌樹投手が５日、次回先発の６日・楽天戦（甲子園）に向けて「いい状態で入れるかなと思います」と自信をのぞかせた。楽天戦のは、昨季までは３戦白星なしで防御率３・６０。「楽天とは４年連続なのでしっかりゲームをつくれるように」と意気込んだ。５日からの楽天３連戦は「ＳＴＡＤＩＵＭＨＥＲＯＥＳＤＡＹＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＪｏｓｈｉｎ」として開催される。自身にとってのヒーローを問われた右