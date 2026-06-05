◆プロボクシング▽日本バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・梅津奨利―同級５位・栗原慶太（６日、後楽園ホール）タイトル戦の計量が５日、都内で行われ、チャンピオンの梅津奨利（２７）＝三谷大和スポーツ＝は５３・３キロ、挑戦者で日本同級５位の栗原慶太（３３）ＫＯＤＬＡＢ＝は５３・４キロでともに１回でパスした。梅津は２月の初防衛戦で元王者の富施郁哉（ワタナベ）と激闘の末に引き分