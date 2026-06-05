ラグビー・リーグワンのコベルコ神戸スティーラーズ（以下、神戸S）は、プレーオフトーナメント決勝、クボタスピアーズ船橋・東京ベイ（S東京ベイ）戦を2日後に控えた5日、全体練習をメディアに公開した。神戸Sは、リーグワンのレギュラーシーズンで全体の1位となり、プレーオフに進出。5月30日の準決勝では同4位の東京サントリーサンゴリアスを69-23と下し、初の決勝進出を果たした。チームとしては、1928年創部の古豪で、