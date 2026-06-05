読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大好きな韓国アイドルのハイタッチ会に当選した主人公。しかし、緊張のあまり本番でまさかの大失敗をしてしまいます。落ち込み続けるなか、数カ月後のライブで起きた“奇跡のファンサ”に、思わず涙することになるのでした――。念願のハイタッチ会に当選！私は、ある韓国アイドルグループに夢中で、毎日動画や音楽を楽しみながら癒やされていました。そんなある日、ファンクラブ