歌手の中尾ミエが５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。６日に迎える８０歳の誕生日を祝福された。この日の番組冒頭、ＭＣの垣花正が「ここでお知らせがあります。明日６日はミエさんの８０歳の誕生日です」と発表すると、深々と頭を下げた中尾。ＭＣのミッツ・マングローブに大きな花束を「よく、ご無事で」と言いながら渡されると「早々とすみません」と感