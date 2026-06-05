◆東京六大学野球新人戦第３日立大４―４明大＝規定により９回引き分け（５日・神宮）ともに１戦１勝で、勝った方が決勝に進むという立大と明大の戦いは引き分け。規定により総失点数の比較になり、立大＝４、明大＝７で、立大がＢブロック（立大、明大、早大の３校）の１位に決まった。立大の決勝進出に貢献したのが、２―２の４回表に２点本塁打を放った６番・鈴木拓人一塁手（２年＝仙台育英）。高校通算２２発で「飛距離