中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月5日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は5日の記者会見で、黄岩島は中国固有の領土であり、中国は同島と周辺海域に争う余地のない主権を有していると述べた。また中国が黄岩島で科学調査を含む活動を行うことは、主権国家としての正当な権利だと強調した。