１日、南アフリカ・ムプマランガ州にあるブライデリバー・キャニオン自然保護区の風景。（ドローンから、ムプマランガ州＝新華社記者／陳為）【新華社ムプマランガ州6月5日】南アフリカの北東部ムプマランガ州に位置するブライデリバー・キャニオン自然保護区は、同国で最も有名な観光地の一つとなっている。峡谷の全長は約26キロメートル、平均の深さは約800メートルで、豊かな地形と野生動植物で知られている。１日、南アフリ