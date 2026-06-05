俳優の舘ひろし(76)が5日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。2021年に立ち上げた芸能事務所「舘プロ」所属の最年少俳優について語った。映画作りの夢を追い、自身を所属俳優第1号として立ち上げた舘プロ。番組では事務所最年少の黒川想矢（16）がVTRで出演し、60歳先輩の舘について語った。黒川は2025年大ヒットした映画「国宝」で吉沢亮演じる主人公の少年時代を演じ注目を集めた新星。舘との出会いは5年前