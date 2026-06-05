立ち技格闘技「RISE」は5日、東京・EBARAWAVEアリーナおおたで「RISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISEラストフェザー級スタンディングトーナメントFinal―」の前日計量が行われた。セミで行われるSuperFight！バンタム級（55キロ以下）3分3RはRISE世界スーパーフライ級王者・大崎一貴（29＝OISHIGYM）が54・85キロ、RISEスーパーフライ級王者・那須川龍心（20＝TEAMTEPPEN）が54・90キロで計量パスした。この一