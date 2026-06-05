セルフジェルネイルをもっと自由に、もっと美しく楽しみたい方に朗報♡ジェルネイルブランド「GELiSM（ジェリズム）」から、夏にぴったりな新色4色が2026年6月19日（金）より発売されます。今回は人気の“ハイビームマグシリーズ”に新カラーが仲間入り。まるで内側から発光するような輝きと奥行き感で、夏の日差しにも映える華やかな指先を演出してくれます。 史上最強の輝きを放つ新ハイビームマ