楽天は5日、小野寺力投手コーチ（45）が1軍帯同から2軍帯同になることを発表した。また、青山浩二投手コーチ（42）が2軍帯同から1軍帯同となることも併せて発表した。チームは4日までの55試合を終えた時点で21勝33敗1分けの勝率・389。5位のロッテと5・5ゲーム差の最下位に沈んでいる。26日に開幕した交流戦では開幕6連敗を喫していた。5日は甲子園で阪神と対戦する。