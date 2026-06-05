自民党総裁選などでの誹謗中傷動画の作成疑惑をめぐり、高市総理は5日、動画作成者とやり取りしたとされる音声が公開された秘書に事実関係を確認したところ、「キレられた」と話し、秘書から、音声が本人のものか確認できなかったと明らかにしました。この問題は、さきの衆院選や去年の自民党総裁選で、高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされるもので、週刊文春は、高市総理の公設秘書と動画作成者が