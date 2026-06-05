大型弾薬庫の建設が進む陸自大分分屯地＝5日午後、大分市防衛省九州防衛局は5日、陸上自衛隊大分分屯地（大分市）に建設中の大型弾薬庫に関し、新たに3棟の工事を4日に着手したと明らかにした。計9棟の建設を予定しており、これまでうち2棟の工事を進めていた。政府が「反撃能力」（敵基地攻撃能力）として用いる長射程ミサイルを保管するとみられる。大分分屯地では、当初1棟目の完成を昨年12月と見込んでいたが、弾薬庫で利