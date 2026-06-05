「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が5日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人夫妻と会食したことを明かした。かおりさんは「ご縁があり、東野さんご夫妻とディナー」と書き出し、お笑いタレント・東野幸治との写真をアップ。「楽しい時間をありがとうございました！」と感謝した。そして「素敵なご夫婦そして先輩方との時間は学びも多く、刺激になります