東京・港区のIT関連会社の事務所から遺体を運び出し遺棄したとして、49歳の男が逮捕・起訴された事件で、同じ会社の男性役員の遺体の一部が見つかったことがわかりました。この事件は、IT関連会社社長・水口克也被告（49）が去年10月、港区赤坂の会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄した罪に問われているものです。警視庁は、遺体が遺棄されたとみられる場所の捜索を続けていましたが、先月29日、静岡県伊豆市湯ケ島の山中で、ボ