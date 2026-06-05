日本テレビ系「人生が変わる１分間の深イイ話復活２時間ＳＰ」が３日に放送された。この日のテーマは「名門の家族は本当に幸せなのか？」。俳優・岸谷五朗と歌手・岸谷香夫妻の長男で、実業家・岸谷蘭丸氏が出演した。蘭丸氏は、中学は偏差値７０超えの早稲田実業中等部に合格。大学は世界ランキング、ヨーロッパ大陸１位で「ヨーロッパのハーバード」とも称されるイタリアのボッコーニ大学在学中。現在、教育事業のベンチ