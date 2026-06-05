共同通信社＝東京都港区共同通信社は5日、5月20日付で退社した元記者の30代男性が東京都内で社貸与のノートパソコンやスマートフォン、社員証、財布が入ったリュックサックを紛失したと明らかにした。パソコンには、取材相手の個人名や連絡先のほか、取材メモや取材相手と交わしたメールなどが保存されていた。スマホには取材先や同僚の電話番号が入っていた。パソコンとスマホはロックされており、パスワード入力や顔認証を