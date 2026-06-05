高市首相（自民党総裁）は５日の参院予算委員会で、昨年の党総裁選で自身の陣営が他候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿したとの週刊文春の報道を巡り、報じられている音声が「秘書本人かどうか、判断するのは難しい」と述べた。音声は、動画作成者と首相の秘書がオンラインで交わしたとされる内容。首相は４日夜に音声を確認したとした上で、「私と会話している時よりも、かなり高い声ではきはきとしゃべっていたので違和感があ