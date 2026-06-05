自民党の生稲晃子参議院議員は5日、参議院の予算委員会で初めて質問に立ち、乳がんの早期発見に繋がるとして、X線検査で乳房が白く映る高濃度乳房の「通知義務化」を求め、政府側が前向きな姿勢を示した。生稲氏は、自身もがん経験者のひとりだとした上で、「高市総理は所信表明演説において、健康、医療、安全保障、そして攻めの予防医療という言葉を掲げられた。私、この時とても嬉しかった。その理念を実現する上で、まさにこの