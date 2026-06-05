パリッとした食感でおなじみの日本ハム“シャウエッセン”。日本ハム北海道ファクトリー旭川工場では、長く連なった状態のできたてシャウエッセンを自分の手で収穫し味わう【シャウ狩り】というユニークな体験が無料でできるとSNSで話題になっています。同商品の公式X（@schauessen_nh）が投稿し、1.9万件のいいねを集めています。【写真】長〜く吊るされたできたてをパリッ!!シャウエッセン狩り「シャウ狩り」とは？旭川工場では