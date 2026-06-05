同じ注ぎ口から違う種類の液体を注ぎ分けることができ、歴史上の数々の毒殺事件に用いられたといわれる「暗殺者のティーポット」。【動画】同じティーポットから、2種類の液体を注ぎわけるSNS上では今、そんな暗殺者のティーポットを3Dプリンターで再現したという投稿が、大きな注目を集めている。「古代中国で使われたとされる『暗殺者のティーポット』を、現代の技術である3Dプリンターで再現する実験を行いました。大気圧を利用