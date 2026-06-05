2026年モデルで印象が激変!?「シートは直角、背筋ピン」が軽トラ運転の基本姿勢でして、65年の歴史を誇るスズキのキャリイ（当初の車名はスズライトキャリイ）ももちろん例外ではありません。とはいえ、時代が変われば、ニーズも変わるもの。そんなキャリイのシート後方に空間が増設されたビッグキャビン仕様、その名も「スーパーキャリイ」の発売が2018年のことでした。【画像】ほとんどフルモデルチェンジ級!? 「ぬかるみ脱出