香川県に定着する若い世代を増やそうと、高松信用金庫と高松大学・高松短期大学が協定を結びました。 【写真を見る】若者の県外への流出を減らす取り組み地元の信用金庫と大学・短大が協定地域を愛する人材育成を【香川】 高松信用金庫の大橋和夫理事長と、高松大学・高松短期大学の佃昌道学長が協定書を交わしました。金融機関のネットワークと大学の教育力、知見をいかして地域を支える人材を育み、若者の県外への流