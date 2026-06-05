楽創未来が展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、新製品となるモバイルバッテリー『TORRAS PearlGo PowerBank』を発売した。真珠をモチーフにしたデザインと、カラビナによる“身に着ける”スタイルを特徴とする製品となっている。 【画像あり】真珠をイメージした身につけられるデザインに同時充電も 本製品は、これまでのモバイルバッテリーが持つ機械的な印象を一新し、日常のコーディ