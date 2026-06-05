瀬戸内地方は湿った空気の影響で雲に覆われて、雨雲のかかっているところがあります。5日夜も雨の降るところがあるでしょう。 6日も雲が広がりやすいですが、日差しの届く時間もある見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で19度、津山で18度でしょう。5日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡山で28度、津山で29度、高松で27度の予想です。5日よりも5度以上気温が高くなるところが多くなるでしょう。日曜日は全域