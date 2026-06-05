「いつかはエルメスのバッグを持ちたい」――そう憧れる人は多いが、今、実際に店へ行っても人気バッグ「バーキン」や「ケリー」に出会えることはほとんどない。なぜエルメスのようなラグジュアリーブランドは“大量生産しない”のか。老舗ブランドが守り続けてきた「特別感」の正体とは…。 【画像】『贅沢と欲望の経営史あなたはなぜ今日もスタバに行ってしまうのか』 『贅沢と欲望の経