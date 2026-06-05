県によりますと、今年１月～５月のクマの目撃件数は合わせて２７９件となりました。 去年１月～５月の目撃件数は合わせて１８８件なので、数字の上ではおよそ１．５倍となりました。 市街地での目撃件数も、去年１月～５月の５か月間で４０件だったのに対し、今年はすでに１０１件（５月３１日時点）となっています。 クマに出合ってしまった場合は、あわてずに落ち着いて、ゆっくりとその場を離れることが大