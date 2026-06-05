退職を強要されたなどとして医師3人が病院などを訴えた裁判。病院側に慰謝料の支払いを命じる判決です。 【写真を見る】“業績不振を理由に退職を強要された”医師3人が病院などを訴えた裁判病院側に原告1人へ慰謝料の支払い命じる判決「自由な退職意思の形成を妨げる言動」パワハラは認められず大津地裁 訴状によりますと、滋賀県大津市の「市立大津市民病院」で勤務していた医師3人は、業績不振を理由に退職を強要され