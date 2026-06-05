東京市場まとめ 1.概況 日経平均は355円安の67,115円で続落して取引を開始し、寄付きが本日の高値となりました。昨日の米国市場では半導体関連銘柄が軟調に推移したことを受け、日本市場でも日経平均への寄与度が高い半導体関連銘柄中心に売りが先行しました。寄付き後は下落が続き、前場中盤でやや値を戻す場面もみられたものの、809円安の66,661円で前場の取引を終えました。後場も上値が重い展開が続き、横ばい圏で推移した結