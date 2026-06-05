維新・肝いりの副首都法案に自民側から異論が噴出。与党内で対応が分かれています。 （日本維新の会岩谷良平部会長）「さまざまなご意見があった中ではありますが、最終的に党内においてご一任をいただけた」 日本維新の会は5日、7月閉会する特別国会で成立を目指す「副首都法案」について党内の部会で了承しました。 一方、同じく5日党内で協議を行った自民党側は… （自民党中山泰秀衆院議員）「きょうは少な