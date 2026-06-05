取材に応じる会津若松地方広域消防本部の青柳誠消防司令長＝5月、福島県会津若松市福島県郡山市の磐越自動車道で北越高（新潟市）の男子ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、1人が死亡、計20人が重軽傷を負った事故で、救助活動した消防隊員が5日までに取材に応じた。「ガードレールがバスの硬い車体を貫通するのは異常。普通ではあり得ない」と述べ、衝突時に相当な力がかかったのではないかとの認識