実業家の竹之内教博氏が過去の詐欺被害額を告白し、スタジオを驚かせる場面があった。【映像】竹之内社長の高額な資産（複数あり）6月4日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）が放送された。前回、「フィリピンで子ども食堂を開業したい」という夢を語った元セクシー女優の深田えいみを応援するため、5人の資産家