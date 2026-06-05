【ブリュッセル＝上杉洋司】日本と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の防衛関連企業の協力拡大を目指すイベントが３日、ブリュッセルのＮＡＴＯ日本政府代表部大使の公邸で開かれた。同代表部が在ベルギー日本大使館から独立して１年となるのに合わせてレセプションが開かれ、日本からは防衛関連企業やスタートアップ（新興企業）１４社が参加した。欧州側は企業約３０社の幹部や各国政府関係者らが招かれた。伊沢修大使は