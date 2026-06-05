ラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝（6月7日・MUFG国立）で対戦する神戸（レギュラーシーズン1位）と東京ベイ（同3位）が5日、試合登録メンバーを発表した。東京ベイは、準決勝の埼玉戦で負傷したHOマルコム・マークスがメンバー外となり、江良颯（24）が先発。「やるしかないなと思ったし、気負わず、自分の強みを出せたら問題ない」と話した。強力FW同士の対戦となった決勝。特に神戸は2、3列のサイズが際立つ。LOレタリ